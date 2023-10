W Łodzi wyborcze banery dla schroniska przy ulicy Marmurowej. Część zostanie wykorzystana zimą, część latem

Do łódzkiego schroniska dla bezdomnych zwierząt trafiły banery od sztabów wyborczych Dariusza Jońskiego i Pawła Bliźniuka. To pierwsza taka sytuacja w tej placówce, wcześniej banery nie były wykorzystywane.

Zimą banery będą montowane doraźnie na boksach, gdzie zniszczyły się dotychczasowe materiały izolacyjne lub są one niewystarczające.

Trzeba też pamiętać, że banery wyborcze zostały wydrukowane na grubej folii, nie nadaje się ona do ocieplania bud, bo nie przepuszcza powietrza, a przez to przyspiesza gnicie i niszczenie drewnianej konstrukcji. Świetnie za to mogą się sprawdzić jako osłony na płoty. Polityków, którzy chcą wspomóc bezdomne zwierzęta zachęcamy do kontaktu z prywatnymi fundacjami działającymi na rzecz bezdomnych zwierząt. Tam, gdzie pieniędzy brakuje na wszystko, takie materiały mogą być bardzo przydatne. Umieszczone na płocie, czy kracie boksu dadzą czworonogom dodatkową osłonę nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, ale również przed światem zewnętrznym, który psom po przejściach dostarcza dodatkowych frustrujących bodźców.

Banery wyborcze i plakaty kandydatów muszą zniknąć z ulic w ciągu 30 dni od wyborów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wykorzystaniem banera do celów prywatnych musi się w tej sprawie skontaktować ze sztabem wyborczym kandydata.