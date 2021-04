Utrudnienia na skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Zielonej. Rozpoczyna się budowa podziemnej stacji kolejowej

Podziemna stacja to część tunelu średnicowego, którym pociągi mają kursować pod miastem między Łodzią Fabryczną, Kaliską i Żabieńcem. Powstaną w nim dwa przystanki: Łódź Polesie znajdująca się na tyłach Manufaktury oraz Łódź Śródmieście u zbiegu ul. Zielonej i al. Kościuszki. Żeby wybudować tę drugą, przy jednym z najruchliwszych skrzyżowań w mieście trzeba będzie wykopać niemal 20-metrowej głębokości dół. W związku z tym planowane jest całkowite zamknięcie tego skrzyżowania. Na razie jednak al. Kościuszki można jechać. Dobrą wiadomością jest to, że przez cały okres budowy podziemnego przystanku (czyli około 2 lata) al. Kościuszki będą kursowały tramwaje.

Te od wczoraj zniknęły natomiast z zamkniętych odcinków. Zawieszone zostały linie 1 i 13, linia 5 jeździ teraz z Teofilowa przez ul. Północną, Kilińskiego do al. Piłsudskiego i dalej na Karolew, a w weekendy na Retkinię, linia 7 wróci na swoją normalną trasę, czyli Północna – Augustów przez ul. Piotrkowską i Przybyszewskiego, linia 8 będzie kursować w zwiększonej częstotliwości jako wariant A do Szczecińskiej i B do Kochanówki, linia 9 pojedzie z Olechowa na Helenówek przez Dworzec Fabryczny, Kilińskiego, Franciszkańską i Zgierską, linia 12 pojedzie objazdem przez plac Wolności jako wariant A na Radiostację i B na Stoki, linia 14 pojedzie z Dąbrowy na rondo Lotników Lwowskich przez Przybyszewskiego i Górniak. Zmienią się też niektóre linie autobusowe, m.in. linia 80 w weekendy będzie kursować przez Zdrowie, linia 83 pojedzie ul. Zieloną do Gdańskiej i dalej na plac Mikulskiego, linia 86 pojedzie z Retkini na plac Barlickiego w wariancie B, a w wariancie A na Dworzec Kaliski.