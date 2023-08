Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec: Chcę, byśmy byli powtarzalni w skali całego sezonu ZOBACZ WIDEO

Atmosfera po wygranej jest lepsza, ale sama ocena spotkania nie może być podyktowana na podstawie suchego rezultatu. Wnioski po meczu nie mogą bowiem wynikać z samego wyniku. Obyśmy zawsze pracowali tak samo. Liczę na to, że w meczu z Widzewem nasza gra będzie lepsza. Chcę zresztą, abyśmy w naszej grze byli powtarzalni na przestrzeni całego sezonu. Zdaję sobie sprawę, iż z czasem pojawią się kontuzje, kartki, spadki formy i wtedy trzeba być przygotowanym, że wejdzie nowy zawodnik, zrealizuje zadania i sposób gry będzie ten sam. Jeszcze trochę nam brakuje do ideału, ale ciężko do niego dążymy – - powiedział opiekun Jagiellonii

Jesusa Imaza znam już kilka lat i proszę mi wierzyć, że w obecnej sytuacji nikt się z tym tak źle nie czuje, jak on. Hiszpan wie, że stać go na więcej. Jest to ambitny człowiek i na pewno denerwuje się tą sytuacją, ale musimy wszyscy pamiętać, że niejednokrotnie to zespół wyglądał źle, a postawa Jesusa była wybitna. Dzisiaj też chcemy pomóc takiemu zawodnikowi odnaleźć jego optymalną dyspozycję, aby czuł się dobrze na boisku. To bardzo inteligentna osoba i zdaje sobie sprawę z wielu rzeczy, pracuje, aby to zmienić. Dla mnie jako trenera najważniejsza jest drużyna i chcę doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy są w dobrej dyspozycji - zakończył trener zespołu z Podlasia.