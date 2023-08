Trener Widzewa Janusz Niedźwiedź: Mamy swoją filozofię gry, ona się nie zmienia ZOBACZ WIDEO

Od blisko dwóch lat mamy określoną filozofię, ona się nie zmienia. W każdym spotkaniu, nawet w samych końcówkach, dążymy do tego, żeby zdobywać bramki. To przyświeca nam od samego początku mojej pracy w tym klubie. Zwróćmy jednak uwagę na siłę i potencjał przeciwnika, z którym się mierzymy. Pogoń to klasowy zespół. Chociaż zgadzam się z tym, że w Szczecinie tych momentów w defensywie było stanowczo zbyt dużo. Powinniśmy wyjść wyżej. Doszły niepotrzebne straty, które nie pozwoliły nam wyjść z własnego pola karnego- stwierdził Niedźwiedź

Jagiellonia pokazała się z bardzo dobrej strony w pierwszej połowie spotkania z Rakowem, ostatnio pokonała Puszczę, więc to będzie wymagający mecz. Oni grają zwykle ofensywną piłkę, będą chcieli ją posiadać. Dla nas najważniejsze będzie to, co zrobimy my, gdy będziemy ją mieć. To, co zrobimy po odbiorze. Gole można przecież zdobywać w różny sposób - dodał szkoleniowiec