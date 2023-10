Te psy to prawdziwe olbrzymy. Największe rasy psów w Polsce. Czy można takiego olbrzyma trzymać w M4?

Do największych psich ras zaliczamy:

bernardyn dog niemiecki dog arlekin chart rosyjski chart afgański nowofunland wilczarz irlandzki mastiff angielski mastiff neapolitański anatolijski pies pasterski

Co ciekawe rozmiar i waga czworonogów nie maja wpływu na ich charakter. Choć ich wielkość budzi respekt, niektóre z nich to prawdziwi przyjaciele, którzy uwielbiają się tulić i bawić. Niestety wypadki się zdarzają. Taki pupil może zrobić krzywdę przez przypadek, dlatego trzeba bardzo dobrze się zastanowić nim takiego czworonoga sprowadzimy do domu. Nawet zwykły spacer może się okazać dużym wyzwaniem, pupil mieszkający pod jednym dachem z dzieckiem może doprowadzić do niezamierzonej katastrofy, nawet w codziennych czułościach może bez trudu przewrócić dorosłą, postawną osobę.

Oczywiście każda rasa ma swój charakter. Wilczarz irlandzki to urodzony myśliwy, za to bernardyn to gigantyczny słodziak. Nie każdy pies jest dla każdego. Przy tak dużych rozmiarach, gdy pies sięga nam do pach, a waży więcej od nas (mastiffy to najcięższa rasa, a rekordzista ważył ponad 150 kilogramów) musimy wiedzieć o psach o wiele więcej niż tylko to, że bardzo je kochamy i chcemy mieć takiego olbrzyma pod jednym dachem. Nawet najłagodniejszy pies wyczuje nasze słabości i bazując na swojej rozmiarowej przewadze może próbować dominować w rodzinie. Jeśli brak doświadczenia sprawi, że pies osiągnie swój cel, bez profesjonalisty się nie obejdzie. Warto bardzo dobrze przemyśleć dobór czworonożnego przyjaciela.