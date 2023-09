Tak wygląda 11 kolejnych posiłków w łódzkim szpitalu klinicznym. Zobacz, czy smakowałyby ci takie śniadania, obiady i kolacje

Masło, a nie margaryna

Kolacja w szpitalu to zwykle 50 g żółtego sera lub ta sama ilość wędliny. Ta ostatnia miała to do siebie, że zawsze wyglądała podobnie bez względu na to czy była to polędwica drobiowa czy też sopocka. Masła (było to masło o 82 proc. zawartości tłuszczu, a nie margaryna) zawsze była kostka o wadze 15 g. Pieczywo w jadłospisie to zawsze chleb pszenny lub pszenno-żytni. Codziennie jest świeży i choć z jadłospisu wynika, że na pacjenta przysługuje 130 g (w zależności od wielkości kromki od 2 do 4), to i tak większość chorych go nie zjada.

Z obserwacji w Barlickim wynika, że duża część pacjentów je tylko jedno danie na obiad. Wielu odstawia naczynia do zwrotu z całą lub częścią porcji.

Dania gotowane podano ciepłe. Jeśli ktoś chciałby dokładkę zupy nie było problemu aby jej nie dostał, podobnie jak dodatkowego pieczywa. Kto nie je mięsa może poprosić o dietę wegetariańską. Sporadycznie się zdarza aby pacjent wybrał taką dietę.