Sceny jak z filmu! Zrabowali miliony i przepadli jak kamień w wodę! Takiej kradzieży w Łodzi nie było od lat! 27.01.2021

O szczegółach zuchwałego napadu ani policja ani prokuratura nie chce powiedzieć zbyt wiele. Wiadomo, że atak na konwojenta miał miejsce około godz. 18 na placu przed sklepem, gdzie mężczyzna zaparkował służbowe, oznakowane firmowym logiem auto. Prawdopodobnie pracownik firmy zajmującej się obsługą gotówki został zmuszony nie tylko do oddania utargu wyniesionego z Biedronki, ale też do złamania zabezpieczeń w samochodzie. Z pojazdu bowiem miały zniknąć worki z przyprawiającymi o zawrót głowy sumami pieniędzy.

Cieszą się gotówką z bankomatów

To nie pierwszy raz w naszym regionie, kiedy złodzieje przepadają bez śladu z łupem. W ostatnich latach na terenie Andrespola doszło do serii ataków na bankomaty i za każdym razem rabusie przepadali jak kamień w wodę. Bandyci działali według podobnego schematu (niewykluczone, że była to ta sama szajka), wysadzali urządzenia, wyciągali kasetkę z pieniędzmi i znikali. Niemal dokładnie rok temu doszło do dwóch takich zdarzeń. Najpierw w nocy z 4 na 5 stycznia przestępcy w kilka minut zdemolowali urządzenie do wypłaty gotówki i próbowali dostać się do kasetki. Coś jednak poszło nie tak, albo ktoś ich spłoszył, bo odjechali bez łupu. Miesiąc wcześniej akcja powiodła się. Pierwszy raz złodzieje bankomatowej gotówki zaatakowali w Andrespolu 5 lat temu. Wówczas dwaj sprawcy zadziałali perfekcyjnie - wysadzili bankomat, ukradli gotówkę i już ich nie było. Po czterech miesiącach sprawę umorzono ze względu na niewykrycie sprawców....