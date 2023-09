Sanatorium bez kolejki. Last minute w ramach NFZ. Oferty do uzdrowisk we wszystkich regionach Polski. Sanatorium bez czekania

Za co płaci kuracjusz, a za co NFZ

Ubezpieczony, który wyjeżdża do sanatorium, sam pokrywa koszt przejazdu. Na miejscu musi dopłacić do 21-dniowego pobytu. W okresie od 1 października do 30 kwietnia w zależności od standardu pokoju jest to od 243 zł (pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarno-higienicznego) do 684 zł (pokój jednoosobowy z łazienką). W okresie od 1 maja do 30 września jest to odpowiednio od 249 zł do 858 zł.



Czyje skierowanie odrzucą w funduszu zdrowia

Nie każdy ubezpieczony, który złożył dokumenty do NFZ ubiegając się o wyjazd na takie leczenie pojedzie. Każde skierowanie jest weryfikowane przez lekarza balneoklimatologa. Ten z powodu braku wskazań odrzucił w ubiegłym roku, blisko tysiąc skierowań.

Skierowanie jest odrzucane z powodu braku wskazań najczęściej gdy jest złożone na leczenie schorzenia, którego w uzdrowiskach się nie leczy, np. niedoczynność tarczycy lub z powodu wystawienia i złożenia skierowania na leczenie sanatoryjne przed upływem 12 miesięcy od zakończenia ostatniego leczenia.