Remont ul. Ogrodowej w Łodzi. Odcinek od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej w przebudowie. Zmiany w organizacji ruchu

Co się zmieni na tym odcinku ul. Ogrodowej?

Jezdnia w rejonie cmentarza przy ul. Ogrodowej będzie miała 6,5 m szerokości i nawierzchnię bitumiczną. Wzdłuż ulicy zostaną wyznaczone miejsca do parkowania. Za cmentarzem zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Karskiego. Zostaną położone szerokie chodniki po obu stronach jezdni, a dla bezpieczeństwa i dobrej widoczności przejścia dla pieszych wyniesione. Skrzyżowanie z ul. Gdańską zyska nawierzchnią z kostki. Podzielenie go na dwie części pozwoliło wydzielić przejścia dla pieszych i wjazd na teren Manufaktury.

Remont tego fragmentu ul. Ogrodowej zostanie wykorzystany do przebudowy i modernizacji wodociągów, kanalizacji, sieci gazowej, elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnych, oświetlenia miejskiego na słupach i elewacjach, podświetlenia zieleni. Powstanie także nowy kanał technologiczny do poprowadzenia światłowodów i pojawią się punkty monitoringu miejskiego. Założy się nowe zieleńce przy famułach, posadzi drzewa od strony Ogrodów Karskiego oraz na narożniku ul. Cmentarnej i Ogrodowej, a także krzewy, byliny i trawy. Koszt tej inwestycji to ponad 8 mln zł. Koniec robót jest planowany w czwartym kwartale 2023 roku.