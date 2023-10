Pupil z piekła rodem. Jakie zwierzęta zgotują nam w domu prawdziwe piekło - przeczytaj zanim kupisz dziecku pupila

Pies lub kot to pupil oczywisty i dla wielu miłośników zwierząt zbyt banalny, żeby trzymać go w domu. Niektórzy wolą pupila, który dostarczy dreszczyk emocji, a na pewno wzbudzi powszechne zdumienie, a może i zazdrość. Niestety nieprzemyślany wybór przyjaciela czasem się może zemścić.

W sprawie pupila nie ma w tej chwili niemal żadnych ograniczeń. Większość sklepów zoologicznych, czy prywatnych hodowców jest w stanie dostarczyć nawet najbardziej oryginalne zwierzę. Warto jednak dobrze przemyśleć zakup nietypowego zwierzęcia, bo sam jego wygląd to nie wszystko. O ile kot, czy pies to zwierzęta kontaktowe, z którymi wejdziemy w przyjacielskie relacje, to już z legwanem, kajmanem, czy szopem praczem już nie koniecznie. Choć wiele z tych zwierząt daje się oswoić i przyzwyczaić do towarzystwa człowieka w praktyce ich zachowanie opiera się przede wszystkim na instynktach. https://expressilustrowany.pl/pupil-z-piekla-rodem-jakie-zwierzeta-zgotuja-nam-w-domu-prawdziwe-pieklo-przeczytaj-zanim-kupisz-dziecku-pupila/ar/c8-18015715

Dlaczego nietypowy pupil to nie zawsze dobre rozwiązanie?

Czy jesteśmy gotowi na nocne życie, czy zaakceptujemy złodziejskie praktyki, czy będziemy w stanie poświęcić swoje nawyki na rzecz pupila? Jeśli odpowiemy pozytywnie na te pytania i dobrze poznamy charakter planowanego pupila to jest niezbędne minimum do podjęcia takiej decyzji. Musimy przy tym pamiętać, że pupil będzie z nami kilka, a w skrajnych przypadkach nawet kilkadziesiąt lat i wywróci nasz świat do góry nogami.

Kajman, czy ogromny legwan?

Chęć bycia oryginalnym, czy pragnienie zaimponowania znajomym to motywy, które często towarzyszą takim decyzją. Duże gady nie rodzą się duże. Legwan zielony, czy kajman na początku to małe zwierzęta. Nie rosną tak szybko jak kot, czy pies, ale też o wiele dłużej żyją. Są zaliczane do zwierząt niebezpiecznych. Nie mają umiejętności socjalnych, działają instynktownie, potrafią zaatakować opiekuna. Na dodatek rosną do rozmiarów, które w domowych warunkach mogą być bardzo kłopotliwe. Kajman wymaga dużego zbiornika z wodą, legwan przestrzeni do wspinania i odpowiedniej temperatury wraz z oświetleniem imitującym słońce. Zdarza się, że opiekun oddaje gadowi cały pokój, by tam stworzyć mu idealne warunki bytowe.

Tchórzofretka, czy szop pracz, a może jednak skunk?

Te futerkowe zwierzęta budzą ogromny zachwyt. Niech jednak nikogo nie zmyli ich "pluszowy" pyszczek. To drapieżniki, które z pewnością pokażą pazur w domowym zaciszu. Warto pamiętać, że nigdy nie dadzą się okiełznać i zawsze będą chodzić własnymi ścieżkami. Pozwolą się głaskać, brać na ręce, przytulać, ale będą aktywne w nocy lub nad ranem, żaden mebel nie będzie dla nich przeszkodą, każda wysokość będzie do zdobycia. I każda przeszkoda do pokonania. Małżeństwo z Łodzi, które kilka lat temu kupiło sobie pieska preriowego (nieświszczuk) musiało przeprowadzić generalny remont mieszkania w blokach, bo ten niepozorny gryzoń z rodziny wiewiórkowatych postanowił przekopać się przez ścianę. W naturze zwierzę kopie tunele w skałach i twardej preriowej ziemi.

Gala "Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi" w Gołuchowie