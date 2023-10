Prace w ogrodzie jesienią. Październik to doskonały moment na sadzenie róż. Kalendarz prac na październik Agnieszka Jedlińska

Październik to doskonały moment na porządki w ogrodzie. To najbardziej pracowity czas bez względu na to, czy mamy mały przydomowy ogródek, wielki ogród, czy działkę w Rodzinnych Ogrodach. O tej porze porządkujemy, przesadzamy, dzielimy i nawozimy.