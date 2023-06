Paszport dla psa niezbędny na wakacje. Gdzie wyrobić dokument i jakie warunki trzeba spełnić, żeby pies wyjechał za granicę

Paszport dla psa to obowiązkowy dokument, jeśli planujemy zagraniczną podróż z naszym pupilem. Doskonale sprawdzi się także w podróży po Polsce. To dokument, który poświadcza posiadanie czipa, szczepienia przeciwko wściekliźnie i opisuje stan zdrowia pupila. Obowiązuje także poza Unią Europejską.

Paszport dla psa (kota i tchórzofretki) przypomina klasyczną książeczkę zdrowia, którą zwykle zakłada się pupilowi podczas pierwszej wizyty u weterynarza. Jednak od książeczki zdrowia wyróżnia go fakt, że jest to dokument oficjalny, urzędowy i nie w każdym gabinecie weterynaryjnym możemy go wyrobić.

Po co psu paszport?

Paszport uprawnia psa do przekroczenia granicy państwa i stanowi dokładną wiedzę na temat czworonoga.

Podróżowanie zwierząt regulują specjalne przepisy. Nawet jeśli wybieramy się do państw ościennych, gdzie kontrola na granicy w zasadzie nie istnieje. Brak paszportu może wywołać wiele niepotrzebnych komplikacji z odebraniem psa i zawiezieniem go na przymusową kwarantannę (to i mandat za brak dokumentów to obciążenie finansowe i stres dla czworonoga). Koszt wyrobienia paszportu to 100 zł. Jest to cena urzędowa.

Najważniejsze informacje w paszporcie: Dane osobowe opiekuna wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu Opis psa i jego zdjęcie Numer czip lub opis tatuażu (w przypadku psów rasowych) Numer i data szczepienia przeciwko wściekliźnie W dokumencie swój podpis stawia opiekun zwierzęcia, a także uprawniony weterynarz

W Łodzi paszport dla pupila można uzyskać w blisko 100 lecznicach weterynaryjnych. Ich lista znajduje się na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej: vetpol.org.pl Paszport może zawierać dodatkowo opis przebytych chorób oraz podawanych leków, a także daty innych szczepień profilaktycznych oraz daty odrobaczenia pupila. W przypadku chorób przewlekłych ułatwia to kontynuację leczenia za granicą, jeśli zapomnieliśmy zabrać leki, skończyły się, bo przedłużyliśmy pobyt lub zwyczajnie je zgubiliśmy. Paszport to także idealny dokument, gdy pies za granicą zginie lub chcemy go w kraju oddać do hotelu dla zwierząt. Wtedy właściciel placówki ma pełną wiedzę o psie. Różne kraje mogą mieć odrębne przepisy dotyczące podróżowania zwierząt. W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, na Malcie i w Norwegii wymagane jest odrobaczenie nie dłużej niż 120 godzin, ale nie krócej niż 24 godziny przed wjazdem na teren tego kraju.

