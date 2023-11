Oto ulica Skorupki po rewitalizacji. Powstał ZIELONY KAMPUS przy Politechnice Łódzkiej. ZDJĘCIA

Przebudowa prowadzona w części od ulicy Wólczańskiej do ulicy Stefanowskiego była możliwa dzięki projektowi „ZIELONY KAMPUS - Ogród na Skorupki”, zgłoszonemu przez społeczność akademicką Politechniki Łódzkiej do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

W piątek, 17 listopada 2023 roku, zakończyły się prace na ulicy Skorupki i wyremontowany fragment między ulicami Wólczańską i Stefanowskiego został oficjalnie odebrany i oddany do użytku. Wygląda bardzo efektownie z nowym chodnikiem oraz nasadzeniami.

Woonerf na Skorupki - projekt studentów PŁ do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego

Nowa nawierzchnia, oświetlenie, rośliny Na odmieniony wygląd ulicy składają się nowe chodniki i nawierzchnia jezdni, nowe latarnie, wprowadzenie małej architektury i przyulicznej zieleni. W większości zostały zachowane miejsca parkingowe, jednak w nowym projekcie są poprzedzielane rabatami. Wprowadzona śluza rowerowa wraz z nowym oznakowaniem poziomym wpływa na uporządkowanie organizacji ruchu i wzrost bezpieczeństwa. Należący do Politechniki Łódzkiej budynek zabytkowej wozowni Richterów został ładnie wyeksponowany. Nowe miejsce z ławkami w otoczeniu zieleni będzie sprzyjać jego podziwianiu. Miejsce pod stację roweru miejskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wólczańską zostało również zachowane.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało się przekonać Zarząd Dróg i Transportu do realizacji pełnego zakresu zgłoszonego projektu i do zwiększenia puli środków z pierwotnej kwoty 350 tysięcy złotych do blisko miliona złotych, przeznaczonych na rewitalizację ulicy – powiedział kierownik Działu Rozwoju Uczelni Adam Owczarek, lider projektu.