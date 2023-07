Oto najlepsze hotele dla psów w Łodzi na wakacje. Jak znaleźć dobre i bezpieczne miejsce dla pupila. Jakie są ceny hoteli

W wielu miejscach pensjonariusz ma do dyspozycji własny pokój, z wygodnym łóżkiem (bo w wielu domach pies śpi ze swoim opiekunem), by w ten sposób zrekompensować mu przymusową rozłąkę. Do dyspozycji są duże wybiegi - najczęściej ogród przylegający do hotelu lub pracownicy hotelu zabierają psy na spacery do lasu. Czworonogi mają zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu każdego dnia.

W niektórych hotelach na psa czeka duży boks, w którym zwierzę przebywa przez większość czasu. Pupile, które bardzo stresują się taką rozłąką mogą się w nich czuć bezpieczniej. Zwłaszcza jeśli zapewnimy im znajome zabawki, ulubioną karmę, własne legowisko, poduszkę, czy kocyk.