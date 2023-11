Oto najlepsze ćwiczenia na brzuch. Te ćwiczenia wzmocnią brzuch. Wystarczy pięć minut każdego dnia

Płaski, wyrzeźbiony brzuch - to cel, który może być osiągnięty dzięki pracy więcej mięśni korpusu: mięśnie proste, skośne i poprzeczne brzucha oraz dolnych partie pleców – tylko w ten sposób błyskawicznie zyskasz efektowne wcięcie w talii. Poniższe ćwiczenia na brzuch to klucz, żeby ten cel osiągnąć.

Ćwiczenia na brzuch: Spinanie mięśni brzucha leżąc tyłem Połóż się na plecach, ręce połóż za głową, zegnij nogi, stopy rozstaw na szerokość bioder, oprzyj je o podłogę. Zrób wdech, jednocześnie unosząc głowę i barki, postaraj się oderwać łopatki. Pamiętaj, aby ręce były szeroko rozstawione, wówczas ćwiczenie będzie trudniejsze do wykonania. Nie odrywaj stóp od podłogi, wówczas mięśnie brzucha będą jeszcze intensywniej pracowały. Aby nie przeciążać odcinka szyjnego, wykonując spięcia mięśni brzucha patrz w sufit, a brodę odchyl od klatki piersiowej.

Pompki z przyciąganiem hantli Rozstaw parę hantli na szerokość barków na podłodze. Oprzyj na nich dłonie i przyjmij pozycję do pompki. Obniż pozycję, cały czas utrzymując ciało w linii prostej. Gdy ręce będą wyprostowane, unieś hantlę i do boku klatki piersiowej. Powoli opuść ją na ziemię i unieś drugi ciężarek. To jedno powtórzenie. Postaraj się nie wyginać pleców podczas przyciągania hantli.

** Prostowanie nóg nad podłogą** Usiądź na macie, podeprzyj się na przedramionach. Nogi ugnij w kolanach, a następnie przyciągnij je do klatki piersiowej. Wydychając powietrze, wyprostuj nogi, by znalazły się nad podłożem. Aby zwiększyć intensywność ćwiczeń

mięśni brzucha, wyprostuj nogi i wytrzymaj w tej pozycji parę sekund, a następnie wróć do pozycji wyjściowej. Zakroki skrzyżne Stań prosto, hantle trzymając wyprostowanych wzdłuż tułowia rękach. Zrób zakrok prawą nogą i skrzyżuj ją za lewą, jakbyś chciała dygnąć. Udo prawej nogi powinno znajdować się teraz w pozycji równoległej do podłoża, a kolano lewej powinno znajdować się tuż nad podłogą. Zatrzymaj na sekundę ruch, po czym wróć do startu i zrób zakrok drugą nogą. To jedno powtórzenie. Skręcone biodra i kończyny dolne Połóż się na plecach. Nogi ugnij w kolanach i skręć je w jedną stronę, a następnie w drugą. Podczas opuszczania tułowia nie kładź głowy. Kolana powinny być złączone, a dolne kolana powinny dotykać kolana.

Wiosłowanie taśmą w pochyleniu tułowia Stań na taśmie jedną nogą (lub dwiema, jeśli chcesz zwiększyć opór). Złap taśmę, trzymając ręce wzdłuż tułowia i przyciągnij do bioder. Wypchnij biodra w tył, ugnij lekko kolana i pochyl się do przodu, aż Twój korpus znajdzie się w pozycji prawie równoległej do. Plecy trzymaj wyprostowane. Podciągnij pięści trzymające taśmę do dolnej części klatki piersiowej, pamiętając o tym, by nie wyginać w łuk pleców, albo pomagać sobie ruchem tułowia. Zatrzymaj na chwilę ruch, po czym wróć do pozycji startowej.

