Opóźnienie prac związanych z drążeniem tunelu. Kierowcy dłużej postoją w korkach na al. Włókniarzy!

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

Początkowo spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadała zakończenie prac w środę 12 lipca. Jednak wykonawca poinformował, że do ich sfinalizowania potrzebuje jeszcze dodatkowych trzech dni.

Przypomnijmy, że ograniczenia w ruchu na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Powstańców Wielkopolskich wprowadzono 21 czerwca. Najpierw samochody jeździły w obie strony po dwóch pasach jezdni w kierunku centrum, druga jezdnia była zamknięta. A gdy tarcza "Faustyna" przekopała się na drugą stronę, ruch przeniesiono na dwa pasy jezdni w kierunku Bałut.

Od początku na fragmencie al. Włókniarzy samochody tkwiły w korkach. Jakby tego było mało w środę 5 lipca spod ziemi przy torowisku tramwajowym wydobyła się piana technologiczna, używana przez maszynę wiercącą tunel średnicowy. Ze względu bezpieczeństwa - piana zalała tory - wstrzymano ruch tramwajów linii 8 i 16, które zostały skierowane na ul. Zachodnią. A to z kolei następnego dnia rano spowodowało tramwajowy zator w centrum miasta i opóźnienia w kursowaniu tramwajów.