Ogród Botaniczny w Łodzi. Trwa sadzenie tysięcy cebul tulipanów. Wiosną 2024 roku zakwitną, tworząc wielobarwny dywan

Tulipany w "botaniku". 35 odmian, dwie z nich są nowe

Cebulki najpierw trafiają do plastikowych doniczek, które potem są wsadzane do gruntu. Pojemniki chronią cebulki przed gryzoniami, które chętnie je zjadają. Poza tym po przekwitnięciu rośliny łatwiej wykopać.

- Po raz pierwszy zaprezentujemy dwie odmiany. Pierwsza to White Prince z eleganckimi biało-kremowymi pachnącymi kwiatami o eliptycznym kształcie. Odmianę Amberglow charakteryzują intensywnie ciemnoczerwone, nawet bordowe kwiaty z delikatnymi żółtą podstawą - mówi Małgorzata Słabiak, kierownik działu kolekcji ozdobnych w "botaniku".

Warto też zwrócić uwagę na odmianę Silverstream, którego kwiaty zmieniają kolor podczas kwitnienia. Płatki w jasnożółtym kolorze z czerwonymi cętkami z czasem przybierają barwę żółtą albo czerwoną.

Większość posadzonych tych roślin należy do grupy mieszańców Darwina. Wyróżniają się one silnym wzrostem, osiągają wysokość nawet do 60 - 70 centymetrów oraz mocnymi łodygami. Kwiaty są duże, pojedyncze, kształtne o jajowatych i lekko błyszczących płatkach i efektownych kolorach. Rozwijają się na przełomie kwietnia i maja. Poza tym są bardziej odporne na choroby i szkodniki.