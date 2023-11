Odkryto secesyjne polichromie w rewitalizowanych wnętrzach Fuzji. Będą zdobić pofabryczne wnętrza powstających tam loftów GALERIA ZDJĘĆ

Mieszkania loftowe powstają w miejscu pofabrycznego obiektu, pełniącego historycznie funkcję wykańczalni. Rewitalizowane są tu zewnętrzne zabytkowe mury o wysokości 14 metrów, w otoczeniu których powstaje nowy budynek oferujący 160 mieszkań loftowych o powierzchniach od 31 mkw. do 108 m kw. W tym etapie inwestycji aktualnie sprzedanych zostało już prawie 30% lokali. Zakończenie prac planowane jest na I kwartał 2025 roku.

Do tej pory na całości powierzchni powstającego budynku wykonane zostało już wzmocnienie podłoża gruntowego. Generalny wykonawca częściowo położył już też fundamenty, strop nad parterem oraz warstwy posadzkowe dolnej kondygnacji. Obecnie na placu budowy trwają prace konstrukcyjne na pierwszym piętrze wraz ze stawianiem ścian żelbetowych i kontynuowane są działania związane z fundamentami. Jednocześnie prowadzona jest także renowacja historycznej ściany dawnego obiektu przemysłowego.

- Historyczne budynki często odkrywają przed nami swoje tajemnice. Tak było i tym razem, gdy rozpoczęliśmy prace przy obiekcie dawnej wykańczalni włókienniczego imperium Scheiblerów w Łodzi - mówi Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom. - W trakcie demontażu starych instalacji na ścianie, pod warstwą odpadającej farby, ukazały nam się piękne secesyjne malowidła przedstawiające głównie ornamenty roślinne. Polichromie to prawdziwa perełka dla nas jako inwestora, ponieważ dzięki znalezisku nasze mieszkania loftowe zyskają niepowtarzalny klimat i charakter, a całość dopełni wysoka na 14 metrów historyczna ściana biegnąca wokół budynku mieszkalnego. Projekt mieszkań loftowych w Fuzji autorstwa Medusa Group jest absolutnie wyjątkowy, ponieważ łączy wszelkie wygody i najnowsze rozwiązania dedykowane mieszkaniom z historią miejsca, będącą dosłownie na wyciągnięcie ręki. Doceniają to klienci, którzy chcą żyć w miejscu nietuzinkowym, w otoczeniu historycznej zabudowy o niepowtarzalnej atmosferze.

Kolejny etap inwestycji mieszkaniowej w północnej części Fuzji zakłada całkowitą rewitalizację drugiego z historycznych obiektów, w którym powstanie 170 klasycznych loftów. Pierwsze prace mają się tu rozpocząć jeszcze w tym roku. W ramach budowy loftów i mieszkań loftowych w inwestycji w centrum Łodzi powstanie 331 lokali o łącznej powierzchni 18,5 tys. mkw.

Fuzja to wielofunkcyjna inwestycja prowadzona na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Miastotwórczy projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.