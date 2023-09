Primark w Łodzi tuż przed otwarciem. Co będzie można kupić w dniu otwarcia sklepu? FOTO FILM

Primark w Łodzi - wielkie otwarcie już we wtorek, 19 września

Primark w Łodzi znalazł swoje miejsce w Manufakturze i jest pierwszym sklepem poza galerią handlową. Wchodzi się do niego prosto z ulicy, a w zasadzie - z rynku - bo mieści się przy Rynku Włókniarek Łódzkich. Nic dziwnego, że w poniedziałek, 18 września, czyli dzień przed wyczekiwanym przez łodzian otwarciem, przed witryną Primark zatrzymywało się wielu klientów, by choć przez szybę rzucić okiem do środka. Primark jest już gotowy. We wtorek punktualnie o godzinie 10. wejdą do niego pierwsi klienci. By ich powitać, czekać będzie cała ekipa Primark.