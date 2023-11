Od półtora roku NFZ refunduje operacje robotem da Vinci w województwie łódzkim. Zobacz, gdzie i kto może być zoperowany

Jak często jest diagnozowany rak prostaty?

Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Co roku jest wykrywany u ok. 15 tys. mężczyzn, a prognozy mówią, że wkrótce możemy się spodziewać ok. 20 tys. przypadków rocznie. Co roku umiera na raka prostaty ok. 5 tys. mężczyzn.

Rak prostaty inaczej jest nazywany rakiem stercza lub rakiem gruczołu krokowego. We wczesnym stadium zaawansowania bardzo często nie daje żadnych objawów klinicznych. Jednak jego podstawową cechą, jak każdego nowotworu złośliwego, jest zdolność komórek do niepohamowanego dzielenia się, oddzielania się od miejsca swojego powstania, przetrwania w płynach ustrojowych (np. we krwi czy chłonce), osiedlania się w innych lokalizacjach i tworzenia przerzutów. W przypadku raka stercza charakterystyczne są przerzuty do węzłów chłonnych i kości, ale mogą być zajmowane także inne narządy.

Jak wynika z raportu „Nowotwory złośliwe w Polsce" z 2021 roku, średnio 48 mężczyzn każdego dnia dowiaduje się, że ma raka prostaty. Ten nowotwór stanowi już ok. 20 proc. wszystkich rozpoznanych nowotworów złośliwych. Oznacza to, że co piąty mężczyzna zmagający się z chorobą onkologiczną, choruje na raka prostaty. Rak prostaty zajmuje 2. miejsce wśród zgonów z powodu nowotworów złośliwych u mężczyzn.