Na raka jądra chorują głównie młodzi mężczyźni - między 20 a 39 rokiem życia Zobacz, kiedy i jak należy się badać

Choruje co trzeci mężczyzna

W rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów męskich kluczowa jest rola profilaktyki. Tymczasem mężczyźni częściej niż kobiety zaniedbują swoje zdrowie. Wielu panów nie przeprowadza regularnych badań profilaktycznych. Zgłaszają się do lekarza dopiero wtedy, gdy coś ich boli. Tymczasem choroby układu moczowo-płciowego dotykają co trzeciego mężczyznę.

Najczęstszym nowotworem męskim jest rak prostaty. Stanowi 15,5 proc. wszystkich zachorowań, a ten odsetek wciąż rośnie.

Na raka jąder chorują głównie młodzi mężczyźni. 70 proc. zachorowań na ten typ nowotworu występuje u osób między 20 a 39 rokiem życia.

Tak chorują panowie w Łódzkiem

W Łódzkiem w 2022 r. wykonano 505 zabiegów z powodu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego. Najwięcej operacji przeprowadzono w szpitalach w Bełchatowie, Koperniku i WAM w Łodzi. Najmniej takich zabiegów przeprowadzili lekarze w szpitalu w Zgierzu – 19. Dla porównania w 2021 r. takich operacji w Łódzkiem wykonano 239.