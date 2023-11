Ten nowotwór u mężczyzn pojawia się już przed 40-stką. Zobacz, jakie badania zaleca się chłopcom i mężczyznom FILM

W szpitalu im. Kopernika w Łodzi lekarze usuwają nowotwory prostaty przy użyciu robota da Vinci. W przyszłym roku certyfikaty do wykonywania takich zabiegów będzie miało już czterech lekarzy, którzy kształcili się we Francji lub w Niemczech. Operacje przy użyciu robota będą wykonywane od rana do wieczora.

Panie Profesorze, listopad jest miesiącem świadomości męskich nowotworów. Jak często je diagnozujecie?

Profesor Waldemar Różański, chirurg, urolog: - Nowotwór prostaty występuje u 20 procent mężczyzn, nowotwór pęcherza – w zależności od regionu stanowi od 7 do 9 proc nowotworów złośliwych u mężczyzn. Nowotwory nerki to od 3 do 4 proc. zachorowań, nowotwór jąder – 1 procent, a nowotwór prącia to od 0,5 do 0,7 procent nowotworów. Widzimy więc, że jedna trzecia nowotworów na które chorują mężczyźni jest związana z urologią. Mówi się, że choroba nowotworowa jest jak karetka na sygnale. Chory onkologicznie nie powinien czekać na leczenie...

- Nie jest dobrze gdy pacjent czeka na rozpoczęcie leczenia. Pacjent u którego lekarz w czasie konsultacji zdiagnozuje chorobę nowotworową w drogach moczowych powinienem być zdiagnozowany w ciągu tygodnia lub dwóch, a następnie zoperowany lub skierowany do odpowiedniego leczenia onkologicznego - rozpocząć leczenie chemiczne lub radiologiczne, a po takim leczeniu i konsultacjach powinien być zoperowany.

Od października ubiegłego roku w szpitalu Kopernika w Łodzi operacje prostaty wykonywane są z użyciem robota da Vinci. Ilu specjalistów uzyskało certyfikaty pozwalające im operować z użyciem robota?

Jesteśmy na etapie powszechnego wprowadzania robotów do naszej codziennej praktyki. Chcielibyśmy aby do 90 proc. operacji odbywało się przy użyciu da Vinci. Na razie NFZ zakontraktował tylko zabieg usuwania prostaty z chorobą nowotworową.

Nasi koledzy, którzy wykonują te zabiegi, to młodzi, bardzo sprawni i świetnie przygotowani lekarze. W przyszłym roku będziemy mieli cztery zespoły pracujące na robocie da Vinci co pozwoli nam wykonywać operacje prostaty z użyciem robota od rana do wieczora.

Jak leczy się raka prostaty?

Możemy leczyć go skutecznie trzema sposobami. Leczenie chirurgiczne jest wskazane do momentu gdy rak nie przekracza torebki gruczołu krokowego. Metodą równoważną, a na świecie dominującą, jest radioterapia i brachyterapia. Trzecią jest hormonoterapia. Natomiast nowoczesna chemioterapia w leczeniu raka prostaty dopiero się wykluwa.

Przy tych metodach leczenia chory ma szansę przeżyć dłużej niż 20 lat. To duży sukces jeśli chodzi o leczenie onkologiczne.

Czy to prawda, że na Państwa oddziale statystyczny pacjent z nowotworem urologicznym to mężczyzna w wieku 65?

Nowotwór jest chorobą, która ma prawo wystąpić zarówno u małego dziecka, jak i dojrzałego mężczyzny. Nowotwór prostaty był zawsze. Ale gdy średnia przeżycia mężczyzny wynosiła 65-70 lat, to występował u 6 procent mężczyzn. Gdy mężczyzna żyje 80-90 lat, to nawet 80 proc. tej populacji może mieć w prostacie komórki nowotworowe.

Natomiast nowotwory jąder diagnozujemy już u mężczyzn, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia. Jak powinna wyglądać profilaktyka nowotworów urologicznych w zależności od wieku mężczyzny?

Powinna się zacząć od pierwszych miesięcy życia. Rodzice kąpiąc maleńkiego syna powinny zwrócić uwagę, czy jego jąderka są w mosznie, czy brzuszek nie ma asymetrii, czy się nie uwypukla. Jeśli tak, to szybko zgłosić się do pediatry, który ma w gabinecie aparat usg, wykona badanie i zdecyduje o ewentualnej dalszej diagnostyce i leczeniu.

Nastolatkowie i młodzi mężczyźni powinni wykonywać samobadanie jąder podobnie jak kobiety badają sobie piersi. Delikatnie dotkną jąder i sprawdzić, czy są w worku mosznowym, czy są miękkie czy też twarde, czy są symetryczne czy też nie. Jeśli coś nas zaniepokoi, to od razu idziemy do urologa. urolog po badaniu zleci badania markerów nowotworowych i usg moszny. Jeśli w jądrze jest guz, to musi być natychmiast zoperowany i jak najszybciej wdrożone leczenie radioterapią lub chemią. Wcześnie rozpoznany mały guz rokuje pozytywnie. Guz wielkości mandarynki będzie już źle rokował. Dlatego tak ważne jest aby chory miał wcześnie rozpoznaną chorobę nowotworową. Dotyczy to wszystkich chorób nowotworowych, a diagnostyka przesiewowa jest wprowadzona po to, aby diagnozować nowotwory mające bardzo małe rozmiary. Na szczęście coraz częściej tak się dzieje. Ale gdy zaczynałem pracę jako lekarz urolog to operowaliśmy guzy nerek, które miały nawet 20 cm średnicy. Od którego roku życia mężczyzna powinien regularnie badać poziom PSA i prostatę?

Od 50 roku życia każdy mężczyzna raz w roku powinien mieć oznaczone PSA i wykonanie badanie prostaty przez kiszkę stolcową.