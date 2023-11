Od 10 grudnia Łódź będzie miała 53 połączenia Intercity, w tym 45 obsługiwanych nowoczesnym taborem

W nowym rocznym rozkładzie jazdy do i z Łodzi kursować będą 53 pary pociągów - 47 składów całorocznych i 6 sezonowych (o 2 więcej niż obecnie). Od 10 grudnia mieszkańcy Łodzi będą mogli skorzystać w dni robocze z 20 par całorocznych pociągów Warszawy, 4 całorocznych par pociągów do Poznania, 10 do Trójmiasta (8 całorocznych i 2 sezonowych) oraz 7 do Katowic (5 całorocznych 2 sezonowych).