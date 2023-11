Niebawem ruszy budowa Magazynu Bawełny przy Manufakturze. Kiedy i jak długo potrwa? ZOBACZ WIZUALIZACJE

Kiedy rozpocznie się budowa Magazynku Bawełny przy Manufakturze?

Magazyn Bawełny w kompleksie Manufaktury u zbiegu ulic Ogrodowej i Karskiego w Łodzi wreszcie doczeka się realizacji w nowej, ciekawej odsłonie. Właśnie zostało wydane pozwolenie na budowę.

Łódzka firma A&A Holding potwierdza, że po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę Magazynu Bawełny, swojej inwestycji mixed-use w Łodzi w Manufakturze.

To kolejny, ważny etap, który otwiera drogę do procedury wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji - informuje Robert Zapędowski, dyrektor marketingu A&A Holding. - Planowany początek prac budowlanych przy Magazynie Bawełny to 2024 rok, natomiast proces inwestycyjny szacowany jest na około 12-16 miesięcy.