Motomikołaje zjadą do Manufaktury już w sobotę, 25 listopada GALERIA

Mikołaj na harleyu

Na miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia do Łodzi wracają zmotoryzowani Mikołaje. Tradycyjnie - jak już od 11 lat - zaczynają akcję zbierania funduszy na prezenty dla dzieci z domów dziecka.

Dołącz do wielkiej zbiórki na rzecz podopiecznych łódzkich domów dziecka - w Manufakturze

W sobotę, 25 listopada, Motomikołaje będą w Manufakturze. Pod czapkami i mikołajowymi strojami kryją się członkowie Stowarzyszenia Łódzkich Motocyklistów. Od 11 lat zbierają pieniądze na pomoc podopiecznym łódzkich domów dziecka. Wizyta w Manufakturze to idealny moment, żeby wesprzeć tę charytatywną zbiórkę - wystarczy przyjść do rotundy handlowej w godzinach 10-20 i wrzucić datek do puszki.