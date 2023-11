Morsy z Łodzi i okolic rozpoczęły sezon. Zanurzyły się w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich w Orientarium

sc]Morsy też były zmarzluchami

Na widok morsów rozebranych do kąpielówek i kostiumów kąpielowych osobom zwiedzającym Orientarium ciarki przechodziły po plecach. Oczywiście, z zimna. A miłośnicy kąpieli w lodowatej wodzie nic sobie nie robili z niskiej temperatury. Zanurzenie w wodzie o temperaturze 2, 3 st. C, poprzedziła rozgrzewka - wymachy, podskoki, skłony i przysiady.

- Morsowanie ma wiele zalet. Ma m.in. dobry wpływ na układ krwionośny, układ oddechowy, układ odpornościowy. Żyjemy w bezpiecznych warunkach, przenosimy się z budynku do budynku, mamy mało okazji, by obcować z naturą. Dzięki morsowaniu możemy organizm wyciągnąć na zimno, dać mu bodziec. Potem nasz organizm musi wykonać pracę, by wrócić do stanu, naturalnego, neutralnego - mówi Marcin Łuczak z Morsy w Łodzi. - Każdy z nas, morsów, był wcześniej zmarzluchem. Ale nawet i teraz dla nas zimno jest nieprzyjemne. Ale samo morsowanie, to jak wyobrażamy sobie zimno, jak je odczuwamy to zupełnie co innego. Po wyjściu z wody człowiek jest uśmiechnięty, wytwarzają się hormony szczęścia. Zimne kąpiele to fajna forma sportu, aktywności fizycznej, dobry sposób na odchudzanie - zachęcał.