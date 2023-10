Martyka Wojciechowska wyszła na plażę i zaczęło się. Dziennikarka jest wściekła

PO ROZWODZIE. PRZEMEK BARDZO ZŁOŚLIWY WOBEC MARTYNY - KLIKNIJ TUTAJ

- Jestem osobą medialną? Tak. Ale jestem też zwykłą kobietą, mamą, która chce spokojnie wyjechać na wakacje z córką, zjeść obiad w restauracji i leżeć spokojnie na plaży w stroju kąpielowym, do cholery. Bo w czym innym można się opalać nad morzem? To był nasz prywatny, intymny czas. Co każdy z nas może z tym zrobić?” - podkreśliła Wojciechowska, dodając wymowny hasztag „kobieta na krańcu majtek”.