Malaria, gorączka Denga i próba oskalpowania przez małpę Z takimi przypadłościami wracali w tym roku z urlopów mieszkańcy ŁódzkiegoFILM

Łodzianin omal nie stracił stopy po spotkaniu z rybą kamieniem, a łodzianka wróciła z podróży z czupryną przerzedzoną przez małpę. Pamiątkową z wakacji dla kilkunastu łodzian okazały się być larwy podskórne, a dla trzech – malaria.

- Zaczynamy przywozić z urlopu w tropikach te same choroby co przed pandemią, ale pacjentów jest mniej - mówi dr Piotr Krawczyk, lekarz chorób zakaźnych i kierownik zakaźnej izby przyjęć w szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Kilkoro mieszkańców naszego województwa, którzy w tym roku wyjechali na urlop poza Europę, wróciło zakażonych malarią lub z gorączką Denga, chorobą wirusową przebiegającą z wysoką gorączką. Kolejne kilka osób po powrocie z Kenii i Gibraltaru zgłosiło się na kontynuację szczepień przeciwko wściekliźnie i opatrzenie trudno gojących się ran

- Jednej z turystek karmiona przez nią małpa wyszarpała pukiel włosów, a kolejnej wyrwała kolczyk z ucha – dodaje doktor Krawczyk.

Larwy pod skórą

Część turystów z Łódzkiego, którzy wybrali się na urlop do Kenii wróciła z larwami wędrującymi pod skórą. Larwy dostają się pod skórę gdy chodzimy gołą stopą po piasku lub siedzimy na nim w skąpym kostiumie. Larwy w ciele człowieka drążą kanaliki, a to bardzo swędzi. W rozdrapane przez pacjenta rany często wdaje się infekcja. W tym roku pacjentów wymagających leczenia z powodu larwy podskórnej było w szpitalu zakaźnym już kilkunastu.

- Podróżni są coraz bardziej świadomi, a biura podróżny informują swoich klientów o zagrożeniach epidemiologicznych – twierdzi doktor. - Większa jest też świadomość chorób wiążących się z seks turystyką. Takich pacjentów w tym roku mieliśmy zdecydowanie mniej niż przed pandemią.

I choć coraz częściej się szczepimy przed wyjazdami w odległe destynacje, a gdy wyjazd organizujemy sobie sami, na ogół jesteśmy bardzo dobrze do niego przygotowani, to niekiedy gubi nas moment fantazji. Jeden z pacjentów łódzkiego szpitala poleciał na kilka tygodni do Nepalu. Przez miesiąc wędrówki żywił się jedzeniem zabranym z Polski, ale tuż przed powrotem do kraju zjadł hamburgera z jaka. Tak się nim zatruł, że po przylocie do domu pierwsze kroku musiał skierować do zakaźnej izby przyjęć.

Znacznie więcej pacjentów lekarzy chorób zakaźnych w tym roku to turyści, którzy podróżowali do krajów w basenie Morza Śródziemnego. Ci najczęściej wracali z chorobami przewodu pokarmowego oraz infekcjami układu oddechowego. Te pierwsze to konsekwencje kosztowania lokalnych specjałów, które nie zawsze przygotowywane były z zachowaniem zasad higieny oraz zmierzenie się z inną niż nasza florą bakteryjną, a infekcje dróg oddechowych to najczęściej efekt przebywania w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz w dużych skupiskach ludzi, na lotnisku lub w samolocie.

- Do zakaźnej izby przyjęć trafiło też kilkunastu pacjentów z zakażonymi ranami, które powstały po rozcięciu ręki lub nogi o rafy koralowe lub nadepnięcie na jeżowca – dodaje doktor.

Wśród pacjentów zakaźnej izby przyjęć była też grupa mieszkańców naszego regionu, którzy zdecydowali się zwiedzać Europę podróżując pociągami. Zostali pogryzieni przez pluskwy. Największego pecha miał i cudem uniknął amputacji stopy mieszkaniec naszego regionu, który na tureckim wybrzeżu nadepnął na rybę kamień tak, że kolce znajdujące się na rybie wbiły mu się w śródstopie. Do izby przyjęć w Biegańskim trafił z martwicą. Miał duże szczęście – chirurgom udało się wyleczyć ranę, a pacjent uniknął amputacji.