Łódzka Kolej Aglomeracyjna będzie dojeżdżała do mniejszych miejscowości autobusami

Mieszkańcy województwa łódzkiego będą mieli jeszcze lepszy dostęp do kolei. Urząd Marszałkowski zakupił i oddał do dyspozycji łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 20 fabrycznie nowych, średniej wielkości autobusów marki solaris. Pojazdy te będą obsługiwały tzw. połączenia ostatniej mili, czyli pomiędzy miejscowością pozbawioną linii kolejowej, a najbliższą stacją PKP. Chodzi o umożliwienie mieszkańcom mniejszych miasteczek i wsi korzystanie z kolei dowożącej do stolicy województwa, gdzie mieszkańcy mogą znaleźć lepszą pracę, szkołę, uczelnię czy lekarza. Bez takich połączeń wiele osób było pozbawionych szansy na dostęp do kolei, a to powodowało tzw. wykluczenie komunikacyjne.

- Walka z wykluczeniem komunikacyjnym to jeden z najważniejszych projektów samorządu województwa łódzkiego - mówi marszałek Grzegorz Schreiber. - Przywracając istniejące kiedyś połączenia komunikacyjne i tworząc nowe linie autobusowe dajemy mieszkańcom szansę na normalne życie. Podejmowane przez nas odważne i często nowatorskie rozwiązania sprawiają, że jesteśmy liderami w zakresie dynamiki wzrostu liczby pasażerów.