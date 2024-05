ŁKS Łódź Stal Mielec. Smutny dzień na stadionie przy al. Unii. Kibice i piłkarze ŁKS żegnają się dziś z piłkarską ekstraklasą

Wynik ŁKS Stal 0:0

3' Gorący doping kibiców ŁKS, motyw przewodni ŁKS gramy di końca!

1' Sędzia rozpoczął spotkanie

Godz. 17.29 Rezerwowi Stali: Mateusz Dudek – Bert Esselink, Kamil Pajnowski, Leandro, Krystian Getinger, Łukasz Wolsztyński, Alvis Jaunzems, Alex Cetnar, Igor Strzałek.

Godz. 17.25 Ławka rezerwowych ŁKS: Michał Kołba – Marcin Flis, Mateusz Bąkowicz, Aleksander Iwańczyk, Jędrzej Zając, Stipe Jurić, Jan Łabędzki, Adrien Louveau, Piotr Głowacki.

Godz. 17.20 Piłkarze z Mielca mogą zająć jeszcze dziewiąte miejsce na koniec sezonu, by tak się stało muszą wygrać w sobotę w Łodzi z ŁKS i liczyć na potknięcia Piasta Gliwice oraz Widzewa.

Godz. 17.15 Oto co przed tym meczem powiedział Marcin Matysiak, szkoleniowiec ŁKS:

Sobotni mecz jest moim ostatnim w roli pierwszego trenera. Myślę, że to trudny moment. Nie jest łatwo mówić takie rzeczy. Na pewno przejmując zespół w trudnej sytuacji, na prawdę wierzyłem w to, że uda się zrealizować ten cel, czyli utrzymanie w ekstraklasie. Jednak się nie udało i podjąłem decyzję, że w kolejnym sezonie nie będę pełnił funkcji pierwszego trenera. Powodów jest wiele, ale myślę, że taki kluczowy, to to, że na początku nowego sezonu nie mógłbym się zaangażować na tyle ile bym chciał, a uważam, że taki klub jak Łódzki Klub Sportowy na to zasługuje (...) Dziękuję kibicom, bo mimo trudnych momentów, a myślę, że każdy kto ma w sercu ŁKS wie, jak trudny to był sezon, ale i tak czułem wsparcie. Nawet w meczach, gdy wynik nie był korzystny, to potrafili docenić to co robiliśmy na boisku. Moim marzeniem jest kiedyś wrócić do ŁKS jako pierwszy trener. Myślę, że jako lepszy, który da o wiele więcej radości.