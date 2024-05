ŁKS - Stal. Gospodarze grają o honor, goście o wyższe miejsce w tabeli

To będzie także ostatni mecz pierwszego trenera ŁKS Marcina Matysiaka, w tej roli.

Ostatnie spotkanie z Mielcem było dla nas trudnym meczem, gdzie strzelamy trzy bramki i żadna z nich nie zostaje uznana. Mocno to przeżywaliśmy, ale był to jeszcze taki moment, gdzie szliśmy cały czas do przodu jako zespół. Kolejny mecz był u siebie z Puszczą Niepołomice, gdzie pokazaliśmy tą sportową złość. Jakby ktoś zapytał jakie mam teraz życzenie, to wygrać ten ostatni mecz - powiedział Marcin Matysiak, szkoleniowiec piłkarzy ŁKS.

Choć to ostatnia kolejka sezonu, to także piłkarze z Mielca mają o co walczyć. Stal jest obecnie jedenasta, ale może zająć jeszcze dziewiąte miejsce, by tak się stało muszą wygrać w sobotę w Łodzi z ŁKS i liczyć na potknięcia Piasta Gliwice oraz Widzewa.