Kierowca tira ocenia nowy odcinek Trasy Górna. "Nawet gdyby udało tam zmieścić, to margines błędu w prowadzeniu auta będzie zerowy"

Budowa najnowszego odcinka Trasy Górna, która zapewni najkrótszy i najszybszy dojazd do autostrady A1 z Gdańska w kierunku Czech zmierza do finału. Połączy on skrzyżowanie ulic Rzgowskiej z Bartoszewskiego z węzłem Łódź Górna na A1. Urzędnicy ogłaszają sukces, tymczasem napisał do nas zawodowcy kierowca tira, który patrzy na tę inwestycję z mieszanymi uczuciami.

Okiem kierowcy tira

"Zawodowo jeżdżę 40-tonową ciężarówką a w wolnym czasie rowerem. Przejechałem nowy odcinek trasy górna rowerem i powiem tak: Tak powinny wyglądać wszystkie drogi rowerowe są małe niedociągnięcia przy krawężnikach ale to wina wykonawcy bo jakiemuś pracownikowi nie chciało się sypnąć łopaty asfaltu i powstał mały próg choć zapewne dopuszczalny przez normy.

Natomiast jeżeli chodzi o drogę to widzę dwa błędy konstrukcyjne i jednej rzeczy nie rozumiem. Jadąc od ul. Rzgowskiej jest skręt w lewo dla samochodów jadących do magazynu Amazona. Wysepka tego skrętu została wykostkowana i wyniesiona ponad asfalt na jakieś 3-4 cm z ostrymi krawężnikami. Wysepka jest niepotrzebnie taka długa, bo ciężarówki mają 15 m i zamiast skręcać łagodnie będą jechały wzdłuż wysepki prosto po czym ostro skręcały w lewo. Tył naczepy przy tak ostrym skręcie będzie się wysuwał na pas dla samochodów jadących prosto, bo kąt skrętu pomimo że jest dużo miejsca będzie zbyt ostry przez zbyt długą wysepkę. No i ronda. Pierwsze przy ul. Nowe Górki wydaje mi się w ogóle zbędne. Od ul. Rzgowskiej 1900 m auta będą się rozpędzać i za chwilę hamowanie. Poza tym wjazdy na ronda dla ciężarówek są pod zbyt dużym kątem (dla mnie to to rondo nadaje się na osiedlową drogę a nie na wylotówkę z miasta), a na środku jest znowu krawężnik 4-5 cm i kostka.

I nie da się na niego nie najechać 15-metrowym samochodem, a najechanie na coś takiego uszkadza oponę w załadowanym samochodzie na pewno. Nawet gdyby udało tam zmieścić, to margines błędu w prowadzeniu auta będzie zerowy.

Nie rozumiem też czemu ma służyć posypywanie nowego asfaltu w trakcie ubijania przez walec drobnymi kamyczkami. Ta operacja dała efekt jakby asfalt był stary, ma masę niewielkich dziurek i według mnie to da po pierwsze hałas z opon, bo nie jest równo, a po drugie zimą woda w tych dziurkach będzie zamarzała i rozsadzała asfalt. To są moje spostrzeżenia, a jak będzie to zobaczymy jak zostanie otworzona i auta pojadą.

Dołączam zdjęcia jak wygląda opona po najechaniu na rondzie na taki wewnętrzny krawężnik ronda w Środzie Wielkopolskiej.

Krzysztof B."