Kiedy wreszcie do Warszawy dojedziemy w mniej niż godzinę?

Coraz bliżej dnia, w którym podróżowanie pomiędzy Łodzią i Warszawą stanie się szybsze, a odległość dzielącą obydwa miasta będzie można pokonać w mniej niż godzinę. Stanie się to możliwe, kiedy spółka Centralny Port Komunikacyjny wybuduje pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości, który ma prowadzić z Łodzi, przez lotnisko CPK, do Warszawy. W tej sprawie podpisano kilka dni temu ważny dokument.

Unia Europejska dopłaci do CPK

Spółka CPK zawarła umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie projektu budowlanego linii dużych prędkości z Warszawy do Łodzi z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę”. Umowa ta pozwoli na sfinansowanie dokumentacji projektowej łącznie z projektem budowlanym oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji lokalizacyjnych dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości Warszawa – CPK – Łódź. Wartość dokumentacji projektowej została oszacowana na blisko 350 mln zł, z czego do 85 proc. sfinansuje Unia Europejska. Linia kolejowa Warszawa-Łódź i dalej w przyszłości Poznań/Wrocław to część tzw. kolejowego igreka, który został wpisany do unijnego Europejskiego Korytarza Transportowego TEN-T.

Po latach obietnic dojedziemy szybciej do Warszawy?

Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Warszawą a Łodzią ma skrócić się do ok. 45 minut , podczas gdy dzisiaj na pokonanie tej trasy pociągiem potrzebujemy najczęściej półtorej godziny. To skandalicznie długo, zważywszy że odległość dzieląca oba miasta to 130 km, a większość pociągów po nowo wyremontowanych torach kursuje z prędkością 160 km/h lub nawet 200 km/h. Pomimo obietnic sprzed rozpoczęcia trwającego prawie 10 lat remontu linii Warszawa - Łódź, że po wymianie torów i sieci trakcyjnej podróż pomiędzy tymi miastami potrwa 65 minut, wciąż takiego czasu nie udało się osiągnąć i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie było to możliwe.

Lekarstwem na wlokące się pociągi pomiędzy Łodzią i Warszawą ma być właśnie Kolej Dużych Prędkości. Pasażerowie mają dojechać pociągami z Łodzi do lotniska CPK w pół godziny, a do Warszawy w ok. 15 minut dłużej. – W pierwszym etapie pociągi jadące tą trasą będą mogły rozpędzać się do 250 km/h - taka będzie prędkość eksploatacyjna, a docelowo ta prędkość wzrośnie do 350 km/h – zapowiada Marcin Horała pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. To nie pierwsze dotacja unijna do projektu kolejowego CPK. W 2021 r. spółka CPK pozyskała w ramach tego samego unijnego instrumentu CEF ok. 110 mln zł na wykonanie projektu budowlanego dla tunelu KDP w Łodzi oraz dla studiów wykonalności odcinka torów Warszawa – Łódź – Sieradz – Poznań.

