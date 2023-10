Katarzyna Bosacka schudła w trzy miesiące 15 kilogramów! Co się stało? ZDJĘCIA

I pomyśleć, że dziennikarka kilka tygodni przed tym przykrym wadarzeniem w jej życiu mówiła: - Gdy pytają nas, co zrobić, by 26 lat być dobrym małżeństwem, mówię: „Wzajemnie się podziwiać”.

To bez wątpienia był trudny czas dla kobiety. Katarzyna ostatnio bardzo schudła, co nie umknęło uwadze jej obserwatorów. Prezenterka przyznała, że w od pewnego czasu jest jej nieco mniej, a powodem tego jest stres.

W sieci Bosacka napisała. – Ostatnio dostaję od Was coraz więcej wiadomości, że bardzo schudłam. Rzeczywiście w 3 miesiące – 15 kg. Jednocześnie chciałam Wam przekazać, że nie reklamuję żadnych suplementów diety, a jedynym powodem mojego schudnięcia był stres.

Do problemów przyczyniło się także to, jej wizerunek został bezprawnie wykorzystany do reklamy różnych diet i suplementów diety. – Sprawą zajmują się prawnicy - dodała Bosacka, która nie jest pierwszą tego typu ofiarą.