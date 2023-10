Izabelli Janachowskiej pomoże Mateusz Gessler. W jakiem sprawie? Zobaczcie ZDJĘCIA

Bohaterami „Ślubnego pogotowia Izabeli Janachowskiej” tym razem są 45-letnia Marta i 39-letni Tomasz. Ona ma za sobą nieudane, pełne cierpienia małżeństwo. On jest wdowcem. Poznali się w Anglii, gdzie oboje mieszkali. Marta dostała zlecenie opieki nad śmiertelnie chorą partnerką Tomasza. Gdy kobieta zmarła, Marta była dla niego oparciem i pomogła mu stanąć na nogi. Trudne doświadczenia zbliżyły ich do siebie i wkrótce zaczęli się przyjaźnić. Pomimo że żadne z nich nie szukało wtedy partnera, przyjaźń szybko zamieniła się w miłość.

Niemal 3 lata temu zdecydowali się na powrót do Polski. Teraz oboje pracują w szpitalu - ona jest kierowniczką jednego z działów, on pracownikiem gospodarczym. Razem opiekują się trójką dzieci - 15-letnia córką Tomasza - Julią, najmłodszym z trójki synów Marty - Gabrielem oraz ich wspólną córeczką - Oliwią. Zawarcie związku małżeńskiego jest dla nich wielkim marzeniem. Dopiero teraz, po 6 latach walki o rozwód Marty, mogą je zrealizować i oboje chcieliby, żeby ten wyjątkowy dzień na zawsze zapisał się w ich pamięci.

Marta i Tomasz to para, która odnalazła miłość w najtrudniejszych chwilach życia. Pomimo, że sama miała wtedy poważne problemy związane z nieszczęśliwym małżeństwem, znalazła w sobie siłę, by zatroszczyć się o pogrążonego w żałobie Tomka i jego córkę Julię. Wkrótce z przyjaźni zrodziła się miłość oparta na wzajemnym wsparciu, wyrozumiałości i szacunku do przeszłości.

Obecnie tworzą szczęśliwą rodzinę, wychowując razem trójkę dzieci. Oboje pragną uczcić piękne uczucie, które ich połączyło i symbolicznie rozpocząć nowy rozdział w życiu. Jednak ogrom przygotowań przerósł ich możliwości i niestety okazało się, że rzeczywistość znacznie odbiega od ich marzeń. Czego zabrakło młodej parze podczas organizacji tego wielkiego dnia? Czy panna młoda z pomocą Izabeli Janachowskiej odnajdzie fioletową suknię ślubną? Czy w problematycznej sali weselnej uda się stworzyć romantyczną atmosferę? I jaką niespodziankę otrzymają nowożeńcy od Mateusza Gesslera?