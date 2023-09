Ile zarabia Katarzyna Cichopek? Będziecie zaskoczeni. Kwoty robią wrażenie

„Pudelek” podliczył, że jej dodatki musiały kosztować fortunę. Katarzyna założyła trampki na grubych podeszwach od Prady za jedyne 790 euro, czyli ponad 3,6 tysiąca złotych oraz malutką torebkę Chanel. Model „Double Flap”, kosztuje ponad 35 tysięcy złotych i to w drugim obiegu!

Wystarczy powiedzieć, że w minione wakacje wypoczywali w Grecji, Turcji i Egipcie. Po powrocie do kraju 40-latka wróciła do pracy. Wraz z Kurzajewskim prowadziła ostatnie „Pytanie na Śniadanie. Po zakończonym programie prezenterzy studio opuścili jednak osobno. Gdy aktorka żegnała gmach TVP, została „przyłapana” przez paparazzi, którym nie umknęła uwadze jej kosztowna stylizacja.

Aktorka ma kilka źródeł dochodu. Od września 2020 r. wraz z Kurzajewskim prowadzi „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2. Gwiazda od 22 lat nieprzerwanie występuje we flagowej produkcji Telewizji Polskiej, serialu „M jak miłość”, wcielając się w Kingę Zduńską.

Jest również aktywna na Instagramie i często podejmuje się promocji różnych marek. Dodatkowo niedawno założyła firmę oferującą biżuterię.

Zapewne Państwo zastanawiacie się, ile może zarabiać? Pracownik TVP w rozmowie z serwisem Plotek” miał powiedzieć: - Kasia przeżywa teraz ponownie swój czas. W „M jak miłość” ma więcej dni zdjęciowych: od 5 do 7 dni na stałe, a czasami nawet dziesięć, więc zarabia 14-28 tys. zł za serial. Honorarium za dzień zdjęciowy to 2800 zł.

Jak wynika z doniesień medialnych, gwiazda TVP ma zarabiać 30 tys. zł w „Pytaniu na Śniadanie” i od 20 do 40 tys. zł za posty publikowane na Instagramie. Doprawdy d tych kwot zwykłemu Kowalskiemu może się zawrócić w głowie.