Smaszcz znów w akcji. Cichopek i Kurzajewski nie mają spokoju. Co się stało? ZDJĘCIA

Widać wyraźnie, że autorka książki „Bądź kobietą petardą”, po chwili zapomnienia, znów nabrała animuszu i ruszyła do zdecydowanego ataku. Okazją do wytoczenia dział były greckie wakacje Katarzyny Cichopek i byłego - Macieja Kurzajewskiego.

MARCIN HAKIEL SZCZERZE O OSTATNICH ZWIĄZKACH. POWIEDZIAŁ, CZY CHCIAŁBY WRÓCIĆ DO CICHOPEK - KLIKNIJ TUTAJ

- Obecnie pani Kasia z Maciejem spędzają wakacje na wyspie Leros, gdzie przez 15 lat całą rodziną spędzaliśmy wakacje - pisze Paulina. - Dzwonią i piszą do mnie znajomi, że to samo miejsce, ten sam hotel, te same restauracje i nawet leżaki te same.