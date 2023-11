Katarzyna Warnke mówi, że nie zawsze do łóżkowych przyjemności potrzebuje partnera! ZDJĘCIA

Ostatnio aktorka pojawiła się na kanapie u Kuby Wojewódzkiego i opowiedziała o filmie „Cały ten seks”.

Na planie pracowali jeszcze jako para. Podczas premiery wyraźnie siebie unikali. Wyszło niezręcznie. Kobieta znana jest z poruszania tematów tabu i chętnie rozmawia o seksualności. Kiedy prowadzący poprosił ją o zdefiniowanie tego, czym jest dobry seks, wyjawiła, że wyjawiła, że nie zawsze potrzebuje do tego partnera.

WARNKE I STRAMOWSKI JUŻ PO ROZWODZIE! BĘDZIE TEŻ ROZWODOWA... IMPREZA ZDJĘCIA - KLIKNIJ TUTAJ

- Zdarza się, że jestem sama i jest fajnie. To jest też kwestia zdrowia psychicznego i kontaktu dobrego ze sobą. Masturbacja, bo o tym mówimy - podkreśliła. W dalszej części dyskusji Warnke odniosła się do rozwodu.

- Troszkę nas to kosztowało - powiedziała. - To jest upadek mitu, który się buduje w sobie na temat miłości.