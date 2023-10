Katarzyna Warnke w skąpym bikini. Aktorka wypoczywa na Krecie i zamieszcza ZDJĘCIE

- Rozjechaliśmy się w budowaniu rodziny, dojrzałego związku - powiedziała kilka miesięcy temu Warnke. - Myślę, że dziecko też nas obciążyło bardzo. My prowadziliśmy naprawdę bardzo śmieszne życie. Byliśmy w show biznesie taką hollywoodzką parą, co sobie totalnie wymyśliliśmy w polskich warunkach i to było mega. (...) Mieliśmy ścisłe grono przyjaciół, z którymi bawiliśmy się "setnie", więc impreza, impreza, impreza, Piotrek siłownia, ja joga, detoks, impreza i tak... To życie było jedną wielką zabawą.