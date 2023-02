Ile kosztują jabłka w Łodzi. Jakie są ceny na najtańszym rynku w naszym mieście? Po warzywa i owoce tylko na Bałucki rynek w Łodzi

W piątek 17 lutego sprawdziliśmy ile wydamy na zakupy na Bałuckim rynku przy Dolnej.

Sadownik z Grójca nie jest na rynku osamotniony, bo na każdym stoisku można wybierać w różnych odmianach jabłek, również tych zapominanych, rzadko spotykanych na osiedlowych straganach, czy w hipermarketach. To w tym miejscu kupimy antonówkę, szarą renetę, mutsu, koksę czy lobo. Jabłka twarde i miękkie, kwaśne, winne, słodkie, do wypieków lub na surowo. A na dodatek w doskonałej cenie. Za drobniejsze owoce zapłacimy nawet złotówkę. Standardowo jabłka są w cenie 1,5-2 zł. Te najbardziej okazałe to wydatek 2,5 zł.