Dzieci ranne w wypadku pod Zgierzem. Za kierownicą pijana matka. Kobieta została aresztowana

Jej matka była kompletnie pijana – stężenie alkoholu w jej organizmie określono na około 2,5 promila. Grozi jej do 16 lat więzienia. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanej, kobieta przyznała się do przedstawionego jej zarzutu

ZOBACZ ZDJĘCIA Do wypadku doszło w miejscowości Leźnica Wielka-Osiedle, 14 listopada wieczorem. U dziewczynki doszło do poważnego urazu głowy, który zagraża jej życiu. O zdrowie 3-latki walczą specjaliści z łódzkiego szpitala.

- Jak ustalono podejrzana jechała z dwoma córkami do swojej matki. Chciała wyprzedzić poruszającego się tym w samym kierunku pieszego, wówczas utraciła panowanie nad pojazdem, zjechała na pobocze i uderzyła w rosnące przy drodze, drzewo.- informuje Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Potwierdziła, że przed zdarzeniem spożywała alkohol. Stan zdrowia 3 – latki jest bardzo ciężki, natomiast młodsza z córek nie doznała poważniejszych obrażeń i prawdopodobnie w najbliższych dniach opuści szpital.

Na wniosek zgierskiej prokuratury 27 – latka została tymczasowo aresztowana. Ponadto, prokurator wystąpił do sądu o podjęcie decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia, co do władzy rodzicielskiej kobiety nad jej córkami.