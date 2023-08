Czy warto pić wody zmineralizowane? Zobacz, która woda najskuteczniej nawadnia organizm i jest najlepsza przy twoich schorzeniach

Co nawadnia lepiej niż woda? Jaka woda dla osób z nadciśnieniem, a jaka dla „wrzodowców”? Czego nie powinien pić cukrzyk? Czy jest specjalna woda dla dzieci? Czy jest sens pić wody wysokozmineralizowane? Wszystko o wodzie, nawadnianiu, w telegraficznym skrócie podaje Sylwia Maruszak, dietetyk Centrów Medycznych Medyceusz. - Mało kto wie, że najlepszym płynem nawadniającym jest woda kokosowa - podpowiada Sylwia Maruszak. - Woda kokosowa ma bardzo podobny skład do naszej surowicy krwi, co rewelacyjnie nawadnia i uzupełnia elektrolity - sód i potas.

- Woda gazowana nawadnia w mniejszym stopniu niż niegazowana. Do tego w przypadku osób z zaburzoną pracą przewodu pokarmowego, czyli z nadżerkami, wrzodami, niewydolnością nerek, stanami zapalnymi, problemami jelitowymi i żołądkowymi najlepiej sprawdzi się zwykła mineralna woda niegazowana – mówi Sylwia Maruszak. - W pozostałych przypadkach najistotniejsze jest indywidualne podejście do pacjenta i dobranie odpowiedniej wody do konkretnych potrzeb. Na co zwrócić uwagę wybierając wodę:

· zawartość wodorowęglanów na litr płynu

· zawartość elektrolitów: sodu, potasu, magnezu, fosforu, chloru, siarki itd.

Co wyróżnia poszczególne wody?

Ogólna mineralizacja wody to miara ilości substancji mineralnych rozpuszczonych w wodzie, wyrażona w gramach na litr wody. Substancje mineralne to głównie sole i pierwiastki chemiczne, takie jak potas, wapń, sód, magnez, chlorki, siarczany i wodorowęglany. Ogólna mineralizacja wody wpływa na jej smak, właściwości i przydatność do picia. Woda o niskiej mineralizacji jest słodka i lekka, a woda o wysokiej mineralizacji jest słona i ciężka.

· Wysokozmineralizowane, w których litrze znajduje się od 1500 do 4000 mg minerałów mikroskładników. Nazywane również wodami twardymi, oprócz nawadniania, nadają się również do uzupełnienia organizmu w różne cenne składniki w nich zawarte.

· Średniozmineralizowane - w których litrze znajduje się od 500 - 1500 mg na litr, ich wpływ na równowagę elektrolityczną w organizmie jest w sumie niewielki.

· Niskozmineralizowane - w których litrze znajduje się mniej niż 500 mg minerałów na litr. W zasadzie to już wody źródlane - owszem, nadają się do nawadniania, jednak nie mają praktycznego znaczenia przy uzupełnianiu mikro i makro składników.

· Niskozmineralizowane i o niskiej zawartości azotanów nadają się dla dzieci (ogólna mineralizacja do 500 mg/ dl) - to m.in. np. Baby Zdrój, Primavera, Mama i ja, Dobrowianka, Evan, Icelandic Glacial, Fiji, Ty Nant, Acqua Panna, Evian.

· Gazowane - nie nadają się dla osób cierpiących na nadkwasotę, wrzody na żołądku.

· Niskosodowe - (sód poniżej 20 mg/l) wskazane dla osób z nadciśnienie tętniczym, obrzękami, podczas odchudzania (redukcji tkanki tłuszczowej).

· Magnezowe – powinny po nie sięgać osoby żyjące w stresie, te rodzaje wody pomagają w walce ze zmęczeniem, skurczami mięśni, bólem głowy, naturalnie leczy zgagę i zaparcia, można nimi uzupełniać niedobory magnezu.

· Wapniowe - dla osób z niedoborami wapnia (osteoporoza).

· Alkaliczne (duża zawartość wodorowęglanów) z pH powyżej 7.4 dla osób z nadkwasotą (nie powinno się ich jednak pić przed posiłkiem), przywracają równowagę kwasowo-zasadową organizmu, odkwaszają środowisko wewnętrzne, są silnym antyutleniaczem, poprawiają przemianę materii, sprzyjają odchudzaniu, wspomagają sprawne usuwanie toksyn, dotleniają komórki, wzmacniają odporność np. Woda Evian.

· Kwasowe – nadają się dla osób z niedokwaśnością żołądka – np. woda Vytautas.

· Siarczanowe – stosować przy zaparciach i problemach trawiennych. To np. DonatMg (zawartość siarczanów 2200 mg/l).

UWAGA!

· Osoby cierpiące na nadkwasotę zaleca się wodę mineralną zawierającą powyżej 1000 mg/ l wodorowęglanów (HCO3).

· Osoby cierpiące na niedokwaśność żołądka powinny spożywać wodę zawierającą mniej niż 600 mg/l wodorowęglanów (HCO3) - Często spotykam się z mylnym twierdzeniem, że kawa i czarna herbata, skoro zawierają wodę to nawadniają – mówi Sylwia Maruszak. - Niestety kawa i herbata będą działały raczej diuretycznie.



NIE nawadniają:

· kawa

· drinki, napoje sportowe

· energetyki

· tłuste buliony (zupy na tłustych bulionach) - tłuszcze nie są dobre do nawadniania, zalegają w żołądku dłużej – owszem, nawadniają, ale z opóźnieniem w stosunku do innych płynów, ze względu na to, że tłuszcz dłużej zalega w żołądku Co oprócz lub zamiast wody?

· mleko odtłuszczone - lepiej nawadnia niż mleko tłuste, ponieważ ma lepszy stosunek węglowodanów do tłuszczu

· sok pomarańczowy (ale powinny na niego uważać osoby z cukrzycą)

· woda kokosowa

· sok pomidorowy

· mleko niskotłuszczowe zmiksowane z bananem

· domowe izotoniki - woda z sokiem z cytryny, szczyptą soli i miodem

· buliony (zupy na tłustych bulionach) - tłuszcze nie są dobre do szybkiego nawadniania, ponieważ zalegają w żołądku dłużej, one nawadniają, ale z opóźnieniem w stosunku do innych płynów.

