Czy łódzki stadion Orła doczeka się zadaszenia nad torem dla motocykli?

Bez dachu nie będzie zawodów wysokiej rangi

Minister Bortniczuk odwiedził w poniedziałek stadion żużlowy przy ul. 6 Sierpnia. Przyjechał tam razem z posłem Włodzimierzem Tomaszewskim, byłym wiceprezydentem Łodzi. Panowie spotkali sie z właścicielem klubu, znanym łódzkim przedsiębiorcą pogrzebowym Witoldem Skrzydlewskim, wizytowali obiekt, rozmawiali również z zawodnikami, działaczami i sponsorami klubu. Tematem przewodnim tych rozmów był brak środków na wybudowanie zadaszenia toru, bez którego Orzeł nie ma co liczyć na rozgrywanie tutaj zawodów i mistrzostw rangi międzynarodowej. Koszt takiej inwestycji to kilkanaście milionów złotych, czego bez wsparcia ministerstwa sportu sam klub i jego obecni sponsorzy nie udźwigną.

– Inne kluby mają sponsorów w postaci spółek skarbu państwa i to niekiedy nawet kilkunastu - mówi Witold Skrzydlewski. – My od samego początku możemy liczyć tylko na siebie. Chciałbym poprosić pana ministra, żeby pomógł nam finansowo i poszukał w kasie ministerialnej środków na budowę takiego zadaszenia albo też spowodował, żeby Orła objęła swym patronatem jakaś odpowiednio majętna firma, która nie poskąpiłaby pieniędzy na niezbędne inwestycje na stadionie.

Tu nie zmarnuje się ani jedna złotówka

Poparcie dla tego pomysłu wyraził także poseł Tomaszewski, który zaznaczył, że stadion Orła powstał co prawda za pieniądze miasta, ale były one skromne i wydane bardzo rozważnie. Koszt budowy obiektu to ok. 43 mln złotych, podczas gdy budowane z rozmachem obiekty stadionowe Widzewa i ŁKS-u pochłonęły kwoty dwa, a nawet trzy razy większe.