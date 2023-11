Budżet Obywatelski w Łodzi. Skończyło się głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego dla Łodzi

Budżet Obywatelski w Łodzi. Wyższość Internetu nad papierem

- Najbardziej cieszy nas to, że w grupie młodzieży licealnej zainteresowanie budżetem obywatelskim było bardzo duże. Młodzi ludzie biorą odpowiedzialność za swoje miasto i już teraz mogą zobaczyć, jak ich decyzje wpływają na otoczenie - dodaje dyrektor Burlińska.

Prawie wszyscy głosujący skorzystali z drogi elektronicznej, zaledwie kilkadziesiąt osób zdecydowało się wypełnić formularz papierowy. Ten sposób ma także wymiar ekologiczny. Udało się zaoszczędzić niemal 100 ryz papieru i tym samym uratować przed wycinką aż siedem drzew

- Właśnie dzięki internetowemu głosowaniu, na które głównie postawiliśmy, udało się zmniejszyć prawie o połowę wskaźnik głosów niedokończonych, niepełnych i w efekcie nieważnych. W poprzedniej edycji było ich 7,4 procent, a w tej 3,8 procent. Dodatkowo mamy pewność, że każdy zagłosował w swoim imieniu na te projekty, które mu najbardziej odpowiadały - mówi Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. - Bardzo cieszy nas zróżnicowanie wiekowe głosujących, szczególnie aktywność młodych ludzi, którzy wiedzą, że to do nich należy przyszłość. Wiemy, że część z nich głosowała na projekty złożone przez szkoły, ale to właśnie placówki edukacyjne jako pierwsze uczą partycypacji – mówi Damian Raczkowski, przewodniczący Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi.

