Arytmetyka mentalna pozwala liczyć w okamgnieniu i pokochać matematykę. Prezes japońskiej szkoły gościła w Łodzi. foto film

Liczą szybciej niż kalkulator

Jak w mgnieniu oka pomnożyć 256 przez 938 bez kalkulatora? Choć wydaje się to niemożliwe, są stanie to zrobić nawet kilkuletnie dzieci. Wystarczy, że posiądą umiejętność liczenia na japońskim liczydle soroban. W Japonii ta nauka jest ona powszechna.

Arytmetyka mentalna z użyciem liczydła soroban metodą Ishido-Shiki pojawiła się w Europie w 2018 roku a pierwszym krajem, który ją wprowadził była Polska, a w niej – Łódź. Od tego momentu zainteresowanie nią rośnie lawinowo. A to dlatego, że dzięki azjatyckiej metodzie bardzo szybkiego liczenia – arytmetyce mentalnej – dzieci rozwijają nie tylko kompetencje matematyczne, ale osiągają sukcesy w wielu innych dziedzinach.

– Na pierwszym etapie uczniowie liczą na japońskim liczydle soroban. W momencie kiedy zapamiętują układ na tym liczydle i gdy już liczą płynnie, zabiera się liczydło i to samo robią w pamięci – mówi Anetta Grzanek, pedagog i metodyk, właścicielka Superminds Academy. - Są stanie dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić liczby wielocyfrowe w pamięci szybciej niż napiszecie to na kalkulatorze. Wydaje się, że są to kompetencje niemożliwe do osiągnięcia przez człowieka. Natomiast celem arytmetyki mentalnej jest nie tylko liczenie, ale rozwijanie potencjału intelektualnego u uczniów po to, aby byli mądrzejsi i żeby osiągali sukcesy w wielu dziedzinach, przede wszystkim w przedmiotach ścisłych. Japonia ma arytmetykę mentalną, bo wie jakie to jest dobrodziejstwo i wie, że dzięki tej metodzie japońskie społeczeństwo bardzo intensywnie rozwija się w kierunkach ścisłych. Trening można zacząć od 5 roku życia – im wcześniej tym lepiej, bo kiedy nie mamy żadnych naleciałości szkolnych mamy szanse osiągnąć znacznie szybciej i lepiej te umiejętności. Ale można zacząć w każdym wieku. Nasi trenerzy zaczynają liczyć jako osoby dorosłe.