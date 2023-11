Arboretum w Rogowie. Jakie niezwykłe rośliny w nim rosną? Świerk wężowy, klon diabelski, palce umarlaka

Arboretum w Rogowie. Wiosną "rządzą" różaneczniki

Wiosna należy do magnolii, azalii i różaneczników.

- Mamy jedną magnolię wielkolistną dorastająca od 10 do 20 metrów. Zakwita późną wiosną, w czerwcu. Ale na kwiaty trzeba poczekać jeszcze 10 lat. Jest jednak atrakcyjna nie tylko z kwiatów o średnicy 30 centymetrów, ale i z liści - mówi Zofia Piecko, kierownik arboretum.

Nic straconego, ponieważ w rogowskim arboretum rośnie i bujnie zakwita wiele innych gatunków tych roślin. Do najbardziej znanych w ogrodzie należą magnolie szerokolistne pochodzące z Japonii oraz parasolowate z Ameryki Północnej.

Arboretum warszawskiej Szkoły Wyższej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie to jedno z najciekawszych tego typu terenów zielonych w Polsce. Kolekcja liczy 3,5 tys. gatunków i odmian drzew, krzewów, bylin.

W kolekcji klonów o statusie narodowej i największej w środkowej Europie, na którą składa się ponad 180 gatunków i rodzajów, wyróżniają się klony strzępiastokore. To najstarsze, prawie 50-letnie rośliny w Polsce, a naturalnie występujące w Chinach. Warto także zwrócić uwagę na klon diabelski. Swą nazwę wziął od owoców klonu, gdzie u ich nasady, pomiędzy skrzydełkami widoczne są dwa "rogi", będące pozostałością znamion słupków.

