70 pacjentów zostało zoperowanych w Barlickim w ramach programu kompleksowego leczenia otyłości Zobacz, komu chirurdzy uratowali życie

W szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi, jedynej placówce w województwie w której realizowany jest program kompleksowego leczenia otyłości KOS BAR. - W ramach programu zoperowaliśmy już prawie 70 osób- mówi dr Przemysław Janczak, chirurg od blisko 20 lat zajmujący się operacyjnym leczeniem otyłości. - Większość tych osób jest w naszej opiece do końca przyszłego roku. Zysk dla pacjenta, który zakwalifikowany jest do operacji bariatrycznej to nie tylko utrata masy ciała, ale przede wszystkim poradzenie sobie z chorobami przewlekłymi, które generuje otyłość, przede wszystkim nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami stawów, bezdechem sennym. - Obserwujemy u zdecydowanej większości naszych pacjentów redukcję lub ustąpienie tych dodatkowych chorób - mówi doktor Janczak.

Panie częściej chcą schudnąć

Wśród 70 pacjentów, którzy zakwalifikowali się do programu kompleksowego leczenia otyłości jest nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Operowani z powodu otyłości mają od 18 do 65 lat. Najwięcej wśród nich jest osób w wieku od 40 do 50 lat. Operowani są już pacjenci z BMI (indeks masy ciała) równym 35 i mający choroby towarzyszące otyłości. Druga grupa operowanych to osoby z BMI 40, bez chorób współistniejących. Wśród operowanych były osoby z BMI wynoszącym 55. Takie ma pacjent, który przy wzroście 170 cm waży co najmniej 190 kg. Najciężsi chorzy ważyli ponad 200 kg. Z myślą o tej grupie pacjentów szpital przed laty zakupił wyposażenie sali operacyjnej, w tym stół na którym można położyć chorego ważącego 300 kg oraz specjalne narzędzia chirurgiczne.

Otyłość jest chorobą. Są już leki na receptę, które umożliwiają utratę. Z badań udostępnianych przez producentów leków wynika, że po ich odstawieniu pacjenci odrabiają stracone kilogramy. Minusem kuracji farmaceutykami jest także jej cena - od 500 do 700 zł miesięcznie. Jak mówi dr Janczak jedynym póki co sposobem pozwalającym trwale pozbyć się otyłości jest operacja.



Operacja na NFZ

Pacjent za udział w programie kompleksowego leczenia otyłości nie ponosi kosztów. Otyły może być zoperowany również poza programem w ramach NFZ. Takie operacje w Łodzi przeprowadzane są w szpitalu im. N. Barlickiego oraz w Koperniku.