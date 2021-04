41 milionów złotych z funduszy unijnych na centrum komiksu i kultury filmowej w EC1, gdzie trwa budowa i wyposażanie wnętrz

Narodowe Centrum Kultury Filmowej powstanie w specjalnie do tego zaadaptowanym budynku. Będą tam m.in. trzy sale kinowe oraz wystawa „Materia kina” poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu. Ideą projektu są działania prezentujące historię kina, proces powstawania filmu, a także upowszechniające multimedialny dorobek kinematografii polskiej i światowej. Jak czytamy na stronie internetowej NCKF, Centrum ma być miejscem dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i jedynym w tej części Europy ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym poświęconym w całości kulturze filmowej. Ścieżki dydaktyczne uzupełnią działania edukacyjne realizowane w specjalnie do tego celu przystosowanych przestrzeniach: studiu telewizyjnym, dźwiękowym, hali zdjęciowej czy studiu efektów specjalnych. Znajdzie się tu także pracownia badawcza z multimedialną biblioteką, oferująca dostęp do cyfrowych zasobów polskiego i światowego kina.

Wartość projektu oszacowano na 25,6 mln zł, a dofinansowanie unijne dla niego wyniesie 17,7 mln zł. Zakończenie prac planuje się na połowę 2023 roku.