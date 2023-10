12 listopada rusza pierwsza linia autobusowa ŁKA. Będzie wozić pasażerów z Zelowa do Łasku.

Wiemy, gdzie pojedzie pierwsza linia Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA. Linie takie mają ruszyć niebawem w wielu rejonach województwa łódzkiego, aby dowozić pasażerów z miejscowości pobawionych połączeń kolejowych do najbliższej stacji, gdzie będzie można przesiąść się do pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i podróżować na jednym bilecie.

Na początek Zelów zostanie połączony z Łaskiem

Pierwsza taka linia zostanie uruchomiona na odcinku Zelów - Łask. Regularne połączenia ruszą już od 12 listopada 2023 r. Na początek przewoźnik zaplanował uruchomienie 14 par autobusów, które będą dowoziły mieszkańców okolicznych miejscowości do stacji kolejowej w Łasku i z powrotem. Rozkład jazdy autobusów został tak dopasowany do rozkładu jazdy pociągów ŁKA, aby pasażerowie mogli bez długiego oczekiwania na przesiadkę kontynuować podróż. A to wszystko na jednym bilecie wg taryfy kolejowej. Dzięki temu, dojazd do Łodzi z miejscowości oddalonych od stacji kolejowych będzie łatwy, tani i komfortowy.