10 sprawdzonych sposobów na bezsenność. Trudności z zasypianiem i wybudzanie się w nocy to problem nawet co trzeciego z nas

5 przyczyn bezsenności

* depresja, zaburzenia lękowe,

* choroby układu krążenia, neurologiczne i układu ruchu, zaburzenia hormonalne, alergie i inne schorzenia powodujące dyskomfort w nocy,

* trzeci to przyjmowane substancje i leki - duże ilości kofeiny, alkohol przed snem,

* pierwotne zaburzenia snu - bezdech senny, zaburzenia okołodobowego rytmu snu, i

* warunki do snu oraz styl życia.

Bezsenność - kiedyś choroby, dziś styl życia

Jeszcze 5-10 lat temu główną przyczyną bezsenności były zaburzenia lękowe, depresja i choroby somatyczne. Dziś najważniejsza jest zmiana stylu życia. Coraz więcej czasu w ciągu dnia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dociera do nas za mało słonecznego światła. Wieczorem z kolei mamy za dużo światła, bo korzystamy ze sztucznego oświetlenia i urządzeń elektronicznych. Ten nadmiar światła zaburza nasz rytm okołodobowy. Ponadto chodzimy spać i wstajemy o różnych porach. I co bardzo ważne – brakuje nam aktywności fizycznej. Wszystko to sprawia, że sen staje się krótki, płytki i przerywany.